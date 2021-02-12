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Россияне стали реже бронировать билеты на поезда и самолеты заранее

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Россияне стали реже заранее бронировать билеты на поезда и самолеты в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для путешествий OneTwoTrip, с которыми ознакомился RT.

По данным исследования, 63,8% пользователей сервиса бронировали авиабилеты максимум за семь дней до вылета. В 2019 году этот показатель составлял 56,7% клиентов. Всего 1,6% пользователей планировали поездки за четыре-шесть месяцев, в 2019 году так поступали 2,2% клиентов.

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Путешествия за 8-30 дней планировали 26,4% пользователей (28,1% в 2019 году). За два-три месяца до вылета билеты покупали 7,8% клиентов, что на 4,9% реже, чем в 2019 году. При этом за полгода до вылета билеты покупали только 0,4% путешественников.

Путешествия на поезде также коснулась тенденция не планировать заранее. Максимум за неделю до отправления поезда билеты бронировал 67,7% граждан, хотя в 2019 году насчитывалось 59,7% таких поездок.

От восьми до 14 дней планировали поездку 12,8% путешественников (14,1% в 2019 году). 16,1% пользователей бронировали билеты на поезд за 15-44 дня, доля таких путешественников в 2019 году насчитывала 21,3%. За два месяца до отъезда планировали путешествие всего 3,4% клиентов сервиса (4,9% годом ранее).

Ранее в феврале глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что в 2021 году прогнозируется увеличение внутреннего турпотока в России на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Она добавила, что достичь таких показателей можно будет при отсутствии локдауна.

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