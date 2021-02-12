Ученые раскрыли предназначение морской раковины возрастом в 18 тыс. лет

Французские ученые выяснили, для чего предназначалась найденная в 1931 году в пещере Марсуласа на юго-западе Франции морская раковина возрастом 18 тыс. лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты из Национального центра научных исследований (CNRS), Университета Тулузы-Жана Жореса и Музея на набережной Бранли – Жак-Ширак опровергли предыдущую версию, согласно которой древние люди использовали артефакт как церемониальную чашу для питья. Ученые установили, что раковина была духовым музыкальным инструментом.

Такой вывод они сделали после того, как обнаружили в витке отверстие, явно сделанное человеком, чтобы извлекать звуки. Затем археологи сами дунули в раковину и воспроизвели мелодию, близкую по звучанию к нотам «до», «до-диез» и «ре».

Исследователи считают, что раковина предназначалась для каких-то обрядов, на эту мысль их натолкнули красные узоры, нанесенные на духовой инструмент и настенных рисунках в том же стиле, обнаруженных внутри пещеры Марсуласа.

«Мы предполагаем, что ракушка была украшена тем же узором, который использовался в наскальном искусстве Марсуласа, что устанавливает прочную связь между музыкой и изображениями на стенах. Насколько нам известно, это первый раз, когда мы можем проследить такую связь между музыкой и наскальным искусством Доисторической Европы», — рассказала автор исследования и археолог Жиль Тозелло.

Как пояснили специалисты, раковина является старейшей находкой такого рода не только во Франции, но во всей Европе периода палеолита (первый этап каменного века), а возможно, даже всего мира.

3 февраля сообщалось, что австралийские археологи открыли ранее неизвестный способ сохранения древнеегипетских мумий с использованием глиняной оболочки. По характеру иконографической росписи ученые отнесли саркофаг приблизительно к 1000 году н.э.