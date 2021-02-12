Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 12 февраля

В Москве в пятницу, 12 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедицу и до минус 12 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит 10-12 градусов мороза. В ночь на субботу похолодает до минус 15 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление около 747 мм ртутного столба. В связи с ухудшением погодных условий в пятницу в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов мороза. Ночью она может опуститься до минус 17 градусов.

Ранее, 11 февраля, Вильфанд сообщил, что 12-13 февраля Москву ожидают обильные снегопады. По его словам, погодные условия приведут к затруднениям на дорогах.