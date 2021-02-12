Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке «Зов тигра»

Самка амурского тигра, отловленная в Дальнереченском районе Приморья из-за периодических выходов к селам и нападений на собак, поселилась в национальном парке «Зов тигра», сообщает на своем сайте в пятницу, 12 февраля, центр «Амурский тигр».

Тигрицу выпустили 24 января подальше от населенных пунктов в одном из центральных районов Приморья близ федеральных особо охраняемых природных территорий, где высока численность копытных животных. Хищницу снабдили ошейником с GPS-модулем, способным передавать информацию о ее текущем местоположении.

«Сигналы со спутникового модуля в ошейнике хищницы говорят о том, что первым пристанищем хищницы после выпуска стала территория национального парка «Зов тигра», где она, предположительно, уже совершила как минимум две охоты», — говорится в сообщении.

По словам директора Центра Сергея Арамилева, с тигрицей всё в порядке, она поселилась в центральной части нацпарка. В самое ближайшее время специалисты посетят эти места.

«Понятно, что тигрица будет выходить за границы нацпарка, но, надеемся, это не станет частым явлением», — добавил он.

В заповеднике много особей пятнистого оленя — основного кормового объекта тигра. Кроме того, значительная часть территории парка охвачена фотоловушками — это дополнительное преимущество в мониторинге тигрицы.

18 декабря в Приморском крае специалисты отловили тигра, заходившего в села в Дальнереченском районе и нападавшего там на собак. Выяснилось, что это молодая самка в возрасте около двух лет. Хищница была доставлена на передержку в центр реабилитации диких животных «Тигр» в приморском селе Алексеевка.