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В России предложили запретить быстрые свидания

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В России в период пандемии необходимо запретить быстрые свидания и другие мероприятия, приуроченные ко Дню святого Валентина. С такой инициативой выступил замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

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По его словам, в условиях распространения коронавируса «лучше знакомиться через интернет», где нет риска заболеть.

«Достаточно одного зараженного, чтобы вся компания, желающая познакомиться, отправилась на больничные койки знакомиться с распорядком госпиталя», — цитирует Петрова портал News.ru.

Свои предложения общественник направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. Он просит ввести «дополнительные ограничения на проведение публичных массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня святого Валентина».

«Ведь именно этот день, как правило, связан с объятиями, поцелуями, проведением «быстрых свиданий» и иных действий, предусматривающих тесный контакт массы людей, которые даже могут быть не знакомы друг с другом… этот шаг поможет сохранить здоровье и жизнь граждан», — пояснил в своем обращении Петров.

Быстрые свидания — это формат мероприятий, на которых люди знакомятся друг с другом под присмотром организатора. На общение отводится небольшое время, после чего партнеры меняются, — например, мужчины пересаживаются за следующий столик.

В начале февраля сообщалось, что московский парк «Сказка» по случаю Дня влюбленных запускает быстрые свидания на колесе обозрения. Во время свидания участницы будут оставаться в кабинках, а участники будут меняться друг с другом. Длительность одного свидания — круг на колесе обозрения.

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