Миротворцы помогли доставить стройматериалы для восстановления Шуши

Российские миротворцы сопроводили более 60 грузовых автомобилей со строительными материалами, предназначенными для восстановления города Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило Минобороны РФ в пятницу, 12 февраля.

Отмечается, что военнослужащие миротворческого контингента по просьбе Азербайджана обеспечивали безопасность движения двух автомобильных колонн.

Также в сообщении указывается, что российские миротворцы будут способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения, а также восстановлению мирной жизни в регионе и в дальнейшем.

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения. Документ подписали Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 ноября.

Он в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.