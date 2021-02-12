Норвегия отказалась принимать лыжные соревнования в этом сезоне

Норвегия больше не примет лыжные соревнования в этом сезоне. Решение связано с ограничениями из-за коронавируса, передает телеканал «Известия».

Таким образом из Норвегии перенесут этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Осло и горнолыжному спорту.

Изменения в календаре опубликуют позднее.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.