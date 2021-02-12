Боррель исключил отмену санкций ЕС к России без соблюдения Минских соглашений

Продолжительность экономических санкций, введенных Евросоюзом против России из-за ситуации на Украине, зависит от Минских соглашений. Об этом на совместной пресс-конференции с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем в Брюсселе заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в четверг, 11 февраля.

«Пока не будет реализации Минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет», — приводит слова евродипломата ТАСС.

По его словам, он заверил украинского премьер-министра, что ЕС поддерживает независимость и суверенитет Украины, в также ее «территориальную целостность в международно признанных границах».

Кроме того, он напомнил, что во время своего визита в Москву с 4 по 6 февраля обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выполнение Минских соглашений.

Боррель уточнил, что Евросоюз продолжит содействовать «восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины», а также поддерживать усилия в трехсторонней контактной группе, ОБСЕ и нормандском формате.

Боррель посетил Москву 4–6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также с представителями российских общественных организаций. По итогам встреч Боррель заявил, что Россия и Европа должны сотрудничать для достижения хороших результатов, при этом отметил, что Брюссель выступает за диалог с Москвой. Но после его возвращения в ЕС 7 февраля было опубликовано официальное заявление, в котором глава дипломатии Евросоюза осудил решение властей России о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции и опроверг обвинения в том, что они «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

Ранее, 11 февраля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины уже не пытаются скрывать нежелание выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. Также он назвал Германию и Францию соучастниками преступлений, которые творит Киев в Донбассе. Он напомнил, что в конце 2020 года представители Парижа и Берлина уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги государственного переворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к выполнению Минских договоренностей и проведению прямых переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и РФ — и нормандского формата при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.