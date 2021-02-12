Небензя назвал Германию и Францию соучастниками преступлений в Донбассе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал представителей Запада, которые заняли сторону Украины в конфликте на востоке страны, соучастниками преступлений против населения Донбасса.

При этом Небензя подчеркнул, что участники нормандского формата, например Германия и Франция, а также другие страны не отвергают прямого диалога с представителями сирийской или венесуэльской оппозиции, движения «Ансар Алла» в Йемене или непризнанных государственных образований в Восточном Средиземноморье.

При этом инициатива касательно установления контакта Украины с жителями Донбасса, как того предусматривают Минские соглашения, «вызывает у них нервную реакцию». Небензя заявил, что поддерживающие только одну сторону внутри украинского конфликта называть себя посредниками не могут, так как являются соучастниками преступлений Киева против Донбасса, пишет «РИА Новости».

Дипломат задал участникам заседания вопрос, готовы ли представители западных стран недвусмысленно потребовать от Украины начать движение к миру и выполнить обязательства по Минским соглашениям, а также выразил надежду на принципиальную позицию участников заседания по данному вопросу.

4 февраля глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что привлечение США к нормандскому формату якобы поможет «значительно усилить» влияние на Москву по вопросам ситуации в Донбассе.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главной причиной отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе является то, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и нормандского формата при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.