Названы вредящие смартфону приложения

Специалисты назвали мобильные приложения, которые замедляют работу смартфона и вредят ему, поэтому нуждаются в удалении с устройства. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила «Российская газета».

Так, приложения-определители могут помочь лишь в том случае, если абонент звонит с неизвестного номера. Между тем, они будут показывать и ваш номер, а также требуют доступ к контактам и копируют их, создавая собственную базу.

Помимо этого, специалисты не советуют устанавливать сторонник программы для повышения экономии заряда батареи. Уточняется, что на смартфонах обычно уже предустановлены приложения, которые лучше справляются с этой задачей. Сторонние приложения, обещающие такие функции, показывают много рекламы, увеличивающую трафик.

Раскритиковали эксперты и программы-клинеры, которые могут выгрузить из памяти смартфона запущенные приложения. Действуют они агрессивно, а эффект продлится недолго, сообщает телеканал «Звезда».

В приложении фонарик просто нет смысла, поскольку он имеется во всех современных смартфонах. Некоторые такие приложения требуют доступ к личным данным пользователя и контактам.

Сканеры QR-кодов также уже встроены в приложение камеры и Google Диск. В декабре прошлого года выяснилось, что популярное приложение Barcode Scanner было заражено и показывало навязчивую рекламу. Пострадали более 10 млн смартфонов, отмечает телеканал «360».

10 февраля независимый эксперт рынка мобильных технологий Дмитрий Шалеев рассказал о способах подачи сигнала SOS со смартфона.