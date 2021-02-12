Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Власти США попросили суд приостановить рассмотрение дела соцсети TikTok
Политика
Депутат ГД прокомментировал условие США для отмены санкций против РФ
Мир
Эксперт рассказал о последствиях утечки «базовой информации» со смартфона
Мир
В Сирии состоялась передача оружия и тяжелого вооружения НВФ войскам САР
Происшествия
В Петербурге 73 дома остались без газа из-за пожара на газопроводе
Общество
Вильфанд предрек очередную волну аномального холода в ЦФО
Мир
Кустурица привился российской вакциной «Спутник V»
Мир
Трампа во время заболевания коронавирусом хотели подключить к ИВЛ
Мир
В Китае наступил Новый год Белого металлического быка

Названы вредящие смартфону приложения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты назвали мобильные приложения, которые замедляют работу смартфона и вредят ему, поэтому нуждаются в удалении с устройства. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила «Российская газета».

Процессор пошел: ноутбуки, колонки и наушники подорожали на 5–20%
До июля из-за дефицита комплектующих стоимость электроники вырастет еще на 25%, ожидают на рынке

Так, приложения-определители могут помочь лишь в том случае, если абонент звонит с неизвестного номера. Между тем, они будут показывать и ваш номер, а также требуют доступ к контактам и копируют их, создавая собственную базу.

Помимо этого, специалисты не советуют устанавливать сторонник программы для повышения экономии заряда батареи. Уточняется, что на смартфонах обычно уже предустановлены приложения, которые лучше справляются с этой задачей. Сторонние приложения, обещающие такие функции, показывают много рекламы, увеличивающую трафик.

Раскритиковали эксперты и программы-клинеры, которые могут выгрузить из памяти смартфона запущенные приложения. Действуют они агрессивно, а эффект продлится недолго, сообщает телеканал «Звезда».

В приложении фонарик просто нет смысла, поскольку он имеется во всех современных смартфонах. Некоторые такие приложения требуют доступ к личным данным пользователя и контактам.

Сканеры QR-кодов также уже встроены в приложение камеры и Google Диск. В декабре прошлого года выяснилось, что популярное приложение Barcode Scanner было заражено и показывало навязчивую рекламу. Пострадали более 10 млн смартфонов, отмечает телеканал «360».

10 февраля независимый эксперт рынка мобильных технологий Дмитрий Шалеев рассказал о способах подачи сигнала SOS со смартфона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021