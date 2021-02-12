Британский журнал увидел зарождение новой дружбы между Россией и ФРГ

Мир наблюдает зарождение новой дружбы между Россией и Германией. Такое мнение в своей статье для журнала Spectator выразил публицист Вольфганг Мюнхау.

По его словам, в ФРГ заинтересованы в использовании российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции, а также в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».

Особо Мюнхау подчеркнул радость немецких политиков от промежуточных результатов клинических испытаний вакцины «Спутник V» и их предыдущие «презрительные отзывы» о вакцине компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Он также напомнил, что один немецкий политик распространил заявление о низкой эффективности вакцины AstraZeneca у пожилых людей, оказавшееся ложным.

«Технически она очень похожа на оксфордскую вакцину. Однако, кажется, что это не смогло снизить градус энтузиазма, с которым немцы ожидают поставки российской вакцины», — указал публицист.

Мюнхау указал на то, что Россия не обязательно является страной, которая нравится многим немцам, но это страна, которую они хорошо понимают. Он напомнил, что все правительство Германии выступает за строительство «Северного потока — 2» и совершенно не согласны в этом вопросе с США и Евросоюзом.

8 февраля публицист Константин Экнер заявил, что власти Германии оценивают возможность использования российской вакцины «Спутник V» из-за произошедшей в Евросоюзе «катастрофы» с распространением вакцин от коронавируса.

3 февраля немецкая газета Die Welt написала, что Россия смогла удивить страны Запада созданием вакцины от коронавируса «Спутник V».

За день до этого журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Из публикации следует, что эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

В конце января руководитель Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) Клаус Цихутек рассказал, что в Германии допускают возможность производства российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что российским коллегам оказывают поддержку на пути возможного допуска «Спутника V» в Евросоюз.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи.