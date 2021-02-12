Путин выделил более 83 млн руб. на выплаты ветеранам Севастополя
Президент России Владимир Путин распорядился выделить из резервного фонда более 80 млн рублей на выплаты по 75 тыс. рублей лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя». Документ опубликован в четверг, 11 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.
Всего из резервного фонда Минфину России выделят 83 млн 175 тыс. рублей, которые передадут в бюджеты регионов для начисления единовременных выплат указанным гражданам.
В декабре Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Изменения внесены в закон «О ветеранах». Сообщалось, что статус ветеранов в связи с принятием документа смогут получить 1217 человек.
31 января сообщалось, что правительство России дополнительно направит более 68,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года.
С 1 февраля в России размер ряда социальных пособий и выплат увеличился на 4,9%. Отмечается, что рост социальных выплат коснется инвалидов, ветеранов боевых действий, подвергшихся радиации людей, Героев Советского Союза и России, Героев труда, а также граждан, пострадавших на производстве.