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Путин выделил более 83 млн руб. на выплаты ветеранам Севастополя

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Президент России Владимир Путин распорядился выделить из резервного фонда более 80 млн рублей на выплаты по 75 тыс. рублей лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя». Документ опубликован в четверг, 11 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Всего из резервного фонда Минфину России выделят 83 млн 175 тыс. рублей, которые передадут в бюджеты регионов для начисления единовременных выплат указанным гражданам.

В декабре Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Изменения внесены в закон «О ветеранах». Сообщалось, что статус ветеранов в связи с принятием документа смогут получить 1217 человек.

31 января сообщалось, что правительство России дополнительно направит более 68,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года.

С 1 февраля в России размер ряда социальных пособий и выплат увеличился на 4,9%. Отмечается, что рост социальных выплат коснется инвалидов, ветеранов боевых действий, подвергшихся радиации людей, Героев Советского Союза и России, Героев труда, а также граждан, пострадавших на производстве.

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