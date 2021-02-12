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В Петербурге 73 дома остались без газа из-за пожара на газопроводе
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В Петербурге 73 дома остались без газа из-за пожара на газопроводе

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В Санкт-Петербурге без газоснабжения остались 73 дома в результате повреждения газопровода в ходе проведения несогласованных работ. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила пресс-служба ГРО «ПетербургГаз» в соцсети «ВКонтакте».

ЧП произошло ранее в этот день в Колпинском районе в Речном переулке, д. 16. В ходе проведения несогласованных работ оказался поврежден подземный газопровод, что привело к утечке газа и последующему возгоранию, пишет сайт kp.ru. Рабочие на «Урале» с буровой установкой проводили реконструкцию дороги и попали в газовую трубу диаметром 50 см, передает телеканал «360». В целях безопасности подачу газа на данном участке временно приостановили. В этой связи 73 частных дома оказались без газоснабжения, отмечает телеканал «Звезда».

В результате инцидента полностью сгорел частный дом размером 10 на 12 м, а также стоящая рядом дощатая бытовка размером 2 на 3 м. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате происшествия погиб один человек. Предположительно, он находился в сгоревшем доме.

По завершении ремонтных работ будет организовано переподключение потребителей.

10 февраля сообщалось, что пожар произошел в деревообрабатывающем цехе на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге.

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