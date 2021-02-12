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В Сирии состоялась передача оружия и тяжелого вооружения НВФ войскам САР

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Незаконные вооруженные формирования (НВФ) передали оружие и тяжелое вооружение правительственным войскам в населенном пункте Тафас в сирийской провинции Деръа. Об этом сообщило Минобороны России в пятницу, 12 февраля.

Договоренности между полевыми командирами НВФ и правительственными силами о сдаче оружия и выполнение ранее достигнутых договоренностей о выходе боевиков из Тафаса и освобождении города были достигнуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«Представители государственной власти, представители города договорились о том, что продолжат урегулирование ситуации бескровным способом. В качестве жеста доброй воли часть незаконно вооруженных граждан сдали свое оружие», — рассказал заместитель руководителя ЦПВС Вячеслав Сытник.

Официальный Дамаск обещал не преследовать боевиков из пошедших на перемирие группировок. Также власти Сирии готовы отпустить заключенных, которых, по мнению оппозиции, незаконно задержали спецслужбы.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.

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