Кустурица привился российской вакциной «Спутник V»

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом он сообщил в интервью Россотрудничеству, фрагмент которого опубликован в пятницу, 12 февраля, в телеграм-канале агентства.

По словам режиссера, он уже сделал первый укол, следующий — 17 февраля.

Кустурица подчеркнул, что большинство жителей Сербии доверяют именно российскому препарату.

«Белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna, но я думаю, что 80% сербов верят русским и верят в эффективность «Спутника V». Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная», — отметил он.

Ранее, 19 января, Кустурица рассказал, что заинтересован в вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V», потому что считает его «самым лучшим».

18 января госсекретарь минздрава Сербии Мирсад Джерлек рассказал, что большинство граждан страны выбрали российский препарат «Спутник V» при подаче заявки на вакцинацию.

31 декабря Агентство по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на применение вакцины «Спутник V», а с 6 января в стране началась вакцинация российским препаратом.

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.