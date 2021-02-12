Компания Facebook помогала властям США в опознании участников беспорядков

Американская корпорация Facebook помогла правоохранительным органам США в опознании участников беспорядков в Вашингтоне, которые прошли 6 января. Об этом со ссылкой на руководителя подразделения компании по нормативному регулированию Монику Бикерт сообщило агентство Bloomberg в четверг, 11 января.

По словам Бикерт, сотрудники Facebook анализировали фотографии, которые участники беспорядков публиковали. При этом в данных целях не применялось специализированное программное обеспечение для распознавания лиц, но компания удовлетворяла запросы властей о предоставлении информации.

Кроме того, Бикерт рассказала, что компания удаляла сообщения, в которых присутствовали призывы к новым беспорядкам.

6 января сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет. В Вашингтон для охраны правопорядка стянули силы нацгвардии. Бойцы останутся в американской столице минимум до марта.

После этого спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала увеличить финансирование на обеспечение безопасности в Капитолии, чтобы защитить его членов от «внутренних врагов».