Полицейский пострадал при спасении женщины из пожара на севере Москвы

На севере Москвы полицейский спас женщину из пожара, прыгнув с ней в сугроб с четвертого этажа, на котором находилась горящая квартира. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел ранее в этот день в квартире жилого дома на Большом Коптевском проспекте. Площадь пожара составила 40 кв. м. Во время патрулирования старший сержант полиции Максим Кравченко и сержант полиции Владимир Скопцов получили информацию о пожаре и сразу направились на место ЧП. По прибытии они заметили клубы черного дыма и пламя, которые вырывались из квартиры на четвертом этаже. Правоохранители вбежали в подъезд и поднялись на этаж, в тамбуре и лестничном пролете было сильное задымление, из квартиры доносились крики о помощи, отмечает сайт kp.ru.

25-летний Кравченко оценил ситуацию и решил попасть в квартиру с улицу, взобравшись туда по балконам. Добравшись на нужного этажа, он увидел на балконе обессилившую женщину. Полицейский вместе с ней перелез через ограждение и, удерживая женщину, спрыгнул в сугроб, отмечает телеканал «360».

Полицейского и 36-летнюю женщину госпитализировали с травмами и ожогами различной степени тяжести. Как отмечает телеканал «Звезда», их жизни ничто не угрожает.

24-летний Скопцов остался на месте случившегося помогать в эвакуации людей. Он помог спуститься на улицу жильцам четвертого этажа, после чего сопровождал людей с других этажей.

Сообщается об одном погибшем. Квартира выгорела полностью. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за непотушенного окурка.

Министр внутренних дел РФ, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял решение о представлении к государственной награде Максима Кравченко и Владимира Скопцова за мужество, отвагу и самоотверженность, пишет РИАМО.

5 февраля сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении двух сотрудников ДПС, которые спасли женщину во время пожара в жилом доме в ЯНАО. Стражи порядка за свой поступок были награждены медалью МВД России «За смелость во имя спасения»