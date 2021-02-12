Постпред РФ при ЕС прокомментировал работу Запада с российской оппозицией

Взаимодействие западных представителей с российской оппозицией не вписывается в дипломатическую практику. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Потому что одно дело — изучать ситуацию в стране пребывания, анализировать, встречаться и общаться как с представителями политического мейнстрима, так и с оппозицией. И совсем другое дело — снабжать оппозиционеров деньгами, давать инструкции, как это делают наши западные партнеры, причем не только в России. Посмотрите на Белоруссию, на другие страны, где у власти находятся неугодные Западу силы. Я уж не говорю о попытках участия в каких-то незаконных акциях», — сказал дипломат.

8 февраля в Польше прошла видеоконференция 27 стран с исполнительным директором ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Владимиром Ашурковым и руководителем сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонидом Волковым. Они призвали ввести санкции против России.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что организация на площадке постпредства Польши в ЕС подобной онлайн-конференции является агрессивным и неправовым наступлением на Россию.

Подробнее — в эксклюзивном интервью Владимира Чижова «Известиям»:

«Не все еще мосты сожжены нашими дорогими партнерами»