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Чижов оценил риски для «Северного потока — 2» из-за санкций

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Российская сторона не ожидает проблем с запуском газопровода «Северный поток — 2». Как заявил в интервью «Известиям» постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, проект будет запущен, несмотря на угрозу санкций.

«А какие могут быть проблемы, когда есть труба, есть газ, поставщик и потребители? И все они заинтересованы в реализации этого проекта. Противники, которые пытаются вставлять палки в колеса, существуют вне этой цепочки», — сказал дипломат.

Ранее замначальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимир Вавилов сообщил, что компания собирается ввести в эксплуатацию строящийся газопровод «Северный поток – 2» в 2021 году.

8 февраля стало известно, что прокладку двух ниток газопровода в Дании, предпоследнего участка строительства трубопровода, планируется завершить до конца апреля. Работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман». Информацию о сроках завершениях строительства подтвердили в «Газпроме».

Судно «Фортуна» завершило морские испытания и приступило к строительству «Северного потока – 2» в водах Дании 6 февраля.

Подробнее — в эксклюзивном интервью Владимира Чижова «Известиям»:

«Не все еще мосты сожжены нашими дорогими партнерами»

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