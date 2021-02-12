Чижов оценил перспективы развития отношений между РФ и ЕС

Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем на равноправной взаимовыгодной основе. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Мы хотели бы развивать отношения с Европейским союзом на равноправной взаимовыгодной основе как с серьезным международным игроком и в политической, и в торгово-экономической сферах», — сказал «Известиям» дипломат.

По его словам, на сегодняшний день в основе подхода ЕС лежат так называемые «пять принципов Федерики Могерини» от марта 2016 года, из которых «лишь один предполагает выборочное взаимодействие, причем по тем сюжетам, которые представляют интерес для Евросоюза».

«Когда я говорю о равноправии, то имею в виду, что даже выборочный подход имеет право на существование лишь при том понимании, что речь пойдет о направлениях, которые представляют интерес для обеих сторон», — подчеркнул Владимир Чижов.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз может в феврале ввести в отношении России новые санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным. Настаивают на введении ограничений Польша, страны Балтии, Чехия и Румыния, а согласие Берлина и Парижа означает, что другие члены Евросоюза вряд ли смогут заблокировать это решение. По данным агентства Reuters, его могут принять 22 февраля на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Подробнее — в эксклюзивном интервью Владимира Чижова «Известиям»:

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