Сотрудники полиции приехали в московский штаб Навального

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в столичный штаб блогера Алексея Навального, осужденного ранее за мошенничество по делу «Ив Роше». Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС в четверг, 11 февраля.

Подробностей визита полиции в штаб Навального источник агентства не уточнил. Адвокат сотрудников ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Владимир Воронин также сообщил, что пока не знает, что именно происходит в штабе, однако выезжает на место событий.

При этом «РИА Новости» со ссылкой на Воронина сообщило, что сотрудники полиции приехали в московский штаб Алексея Навального в связи с сообщением о преступлении, однако о каком именно преступлении идет речь, неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов изымают из офиса печатную продукцию и документы.

Блогера 17 января задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он был на лечении. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.