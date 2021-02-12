Госдеп призвал американцев быть осторожными в Испании из-за угрозы терактов

Американские власти призвали своих граждан пересмотреть возможные поездки в Испанию в связи с угрозой терактов и массовых беспорядков. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента США, распространенном в четверг, 11 февраля.

«Террористические группы продолжают подготовку возможных нападений в Испании. Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нападая на туристические места, транспортные узлы, рынки и торговые центры, объекты местного самоуправления, гостиницы, клубы, рестораны, места отправления культа, парки, крупные спортивные и культурные учреждения, учебные заведения, аэропорты и другие общественные места», — говорится в сообщении.

Также в Госдепе уточнили, что в Барселоне и других местах Каталонии продолжаются демонстрации. Некоторые из них, по данным ведомства, переросли в насилие, перекрыли дороги и нарушили работу общественного транспорта. Протестующие подожгли и разгромили государственную и частную собственность.

1 октября 2017 года прошел референдум об отделении Каталонии от Испании, в котором участвовали 3 млн человек. 90% участников выступили за независимость региона. После этого парламент автономии принял соответствующую резолюцию. В свою очередь, власти Испании отказались ее признавать и распустили местное правительство. Часть каталонских сепаратистов покинула страну, остальные были арестованы.