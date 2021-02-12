В квартире в центре Москвы нашли мумифицированное тело женщины

Мумифицированное тело женщины нашли в квартире в центре Москвы. Об этом в четверг, 11 февраля, агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

Тело нашли в квартире одного из домов в Ковровом переулке в Таганском районе города. После сообщения о неприятном запахе коммунальщики в присутствии полицейских вскрыли дверь в жилище.

Мумифицированное тело 80-летней погибшей было обнаружено на диване в комнате. По данным экспертов, смерть наступила около трех месяцев назад, отмечает телеканал «Звезда».

Останки доставили в морг, устанавливается причина смерти пожилой женщины, пишет «Москва 24».

В январе тело мужчины обнаружили в машине в центре Москвы. По предварительным данным, у него отказало сердце.