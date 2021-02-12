В Латвии отменили комендантский час

Власти Латвии отменили комендантский час по выходным, введенный на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщило издание Delfi.

Премьер-министр республики Кришьянис Кариньш заявил, что вместо комендантского часа полиция будет усиленно контролировать соблюдение ограничений на собрания, а также пересечение границ и соблюдение карантина.

Комендантский час начинался в пятницу и субботу в 22:00 и заканчивался в 05:00.

За отмену комендантского часа выступило латвийское МВД. По мнению ведомства, тогда полиция сможет эффективнее следить за соблюдением других важных эпидемиологических ограничений и тем самым снизить заболеваемость COVID-19. Кроме того, МВД сможет сэкономить, так как больше не будет нужды оплачивать ночные часы работы.

Комендантский час впервые был введен в Латвии в преддверии Нового года.

9 февраля правительство Нидерландов решило продлить комендантский час в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до утра 3 марта.

По последним данным портала Worldometer, в Латвии зафиксировано более 74,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 1416 пациентов, выздоровели 62,8 тыс. человек.