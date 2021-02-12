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Алонсо госпитализировали после ДТП

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Испанского пилота «Формулы-1» Фернандо Алонсо во время поездки на велосипеде сбил автомобиль, гонщик госпитализирован. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, ДТП произошло недалеко от швейцарского Лугано. Отмечается, что у гонщика подозрение на несколько переломов.

Испанец находится в сознании и чувствует себя удовлетворительно. Медицинское обследование гонщика состоится в пятницу.

В предстоящем сезоне 39-летний Алонсо планировал спустя три года вернуться в «Формулу-1». Он заявлен за Alpine, который заменит выступавший ранее Renault.

Алонсо является двукратным чемпионом «Формулы-1» (2005, 2006), оба титула он выиграл в составе Renault. Он выступал в чемпионате с 2001 по 2018 год, представляя, помимо Renault, команды Minardi, McLaren и Ferrari.

В конце июля сообщалось, что бывший гонщик «Формулы-1» Адриан Сутиль попал в аварию в Монако и разбил свой суперкар McLaren Senna LM.

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