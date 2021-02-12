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Жителю Сургута предъявили обвинение в нанесении травм двум детям

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В Сургуте следователи предъявили обвинение местному жителю по факту нанесения тяжелых травм двум малолетним детям. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В ведомстве уточнили, что обвинение предъявлено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Суд рассмотрит в ближайшее время ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу.

Инцидент произошел во вторник, 9 февраля. По информации следователей, 31-летний житель Сургута в квартире одного из домов нанес травмы своему полуторамесячному сыну и полуторагодовалой падчерице. Дети были госпитализированы с травмами головы и других частей тела, пишет сайт kp.ru.

СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На причастность к совершению преступления проверялись мать детей и ее сожитель — отец младшего ребенка, отмечает телеканал «360».

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