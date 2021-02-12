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Студенты-медики пожаловались на задержку стипендий

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Около 40 тыс. учащихся медицинских вузов, по подсчетам Всероссийского студенческого союза (ВСС), до сих пор не получили январские стипендии.

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С жалобами на задержку выплат в ВСС обратились студенты из Твери, Екатеринбурга, Воронежа, Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Томска, Ижевска, Иркутска, Кемерова, Курска, Ярославля, Архангельска, Благовещенска. С большой задержкой стипендия пришла в Омск и Владивосток, рассказал «Известиям» председатель союза Олег Цапко.

Организация, добавил он, выявила минимум 19 университетов, подведомственных Минздраву, где зафиксированы проблемы с выплатами стипендий. В среднем в вузе учатся от 1 тыс. до 5 тыс. человек. Если предположить, что половина из них бюджетники, то стипендию только в одном университете задержали примерно 2 тыс. студентов, пояснил Олег Цапко.

«Умножив 19 вузов на 2 тыс. человек, получится, что минимум 40 тыс. студентов не получили выплаты вовремя», — подсчитал он.

ВСС намерен обратиться за разъяснением ситуации в Минздрав и Минобрнауки. «Известия» также запросили о причинах задержек эти ведомства, однако оперативного ответа не получили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Держи карман уже: студенты-медики жалуются на задержку стипендий

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