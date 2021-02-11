Мост через Дон в Данкове закроют 14 февраля

В городе Данков Липецкой области в очередной раз перенесли закрытие моста через реку Дон. Ранее эта дата была назначена сначала на 8 февраля, потом на 11 февраля, теперь на 14 февраля.

«Сегодня, в ходе рабочего совещания по решению вопроса о закрытии высоководного моста в городе Данкове и открытию временной пешеходной переправы через Дон, принято окончательное решение, – отметил глава Данковского района Валерий Фалеев на своей странице в Instagram. – В воскресенье, 14 февраля, поток автомобилей будет направлен по окружному мосту, пешеходный поток – по временному мосту. У подрядной организации остаётся три дня, чтобы полностью обеспечить техническую безопасность переправы».

Как передает GOROD48, в короткие сроки подрядной организации, администрации района и ГИБДД предстоит решить ряд вопросов.