Путин выделил деньги на выплаты жителям осажденного Севастополя

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда более 80 млн рублей на выплаты по 75 тыс. рублей лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 11 февраля.

Всего из резервного фонда Министерству финансов России выделят 83 млн 175 тыс. рублей, которые передадут в бюджет Севастополя для начисления единовременных выплат указанным гражданам.

1 февраля на территории России размер ряда социальных пособий и выплат увеличился на 4,9%. Отмечается, что рост социальных выплат коснется инвалидов, ветеранов боевых действий, подвергшихся радиации людей, Героев Советского Союза и России, Героев труда, а также граждан, пострадавших на производстве.

31 января сообщалось, что правительство России дополнительно направит более 68,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года.

Также в воскресенье стало известно, что правительство выделило более 1,1 млрд рублей на выплаты медикам за выявление у пациентов онкологии. Кроме того, более 18,3 млрд рублей будут распределены территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда медперсонала.

Ранее в этом месяце Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект о начислении россиянам больничных и пособий по беременности и материнству напрямую из Фонда социального страхования. В ГД уточнили, что основанием для выплат по больничному является листок нетрудоспособности в форме электронного документа.