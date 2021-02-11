Новую школу построили в поселке Река Дема Оренбургской области

В Оренбургской области открыли новую школу в поселке Река Дема Пономаревского района. Ее построили всего за год в рамках нацпроекта «Образование». За последние шесть лет число детей в местной школе выросло на 140%.

Отопление здания идет от отдельной блочной-модульной котельной, а водоснабжение — от двух артезианских скважин. Кроме учебных кабинетов, здесь сделан новый спортзал, современный медблок и столовая, библиотека и просторный актовый зал, а для маломобильных групп населения предусмотрен лифт, оборудован пандус и санитарная комната. В Деминской школе будет учиться 151 ребенок из поселка Река Дема и села Софиевка. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

На пришкольной территории располагаются спортивные площадки: футбольное, баскетбольное, волейбольное поле, площадка для сдачи нормативов, площадка для прыжков в длину, беговая дорожка, площадка для метания ядра.