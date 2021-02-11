«Бавария» во второй раз выиграла клубный чемпионат мира по футболу
Мюнхенская «Бавария» обыграла мексиканский клуб «Тигрес» в финале клубного чемпионата мира по футболу со счетом 1:0, сообщается на сайте немецкого клуба.
Встреча прошла на стадионе Education City, который станет одной из восьми арен чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Единственный гол на 59-й минуте забил Бенжамен Павар.
«Бавария» выиграла турнир во второй раз в своей истории.
Мюнхенцы завоевали шестой трофей подряд — ранее команда в 2020 году выиграла чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В прошлом такой успех имела только «Барселона» в 2009 году.
«Тигрес» впервые завоевали серебряные медали турнира. Команда получила право на участие в соревновании на правах победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).
Ранее, в январе, «Бавария» в гостевом матче проиграла в серии пенальти клубу «Хольштайн Киль», выступающему во втором по силе дивизионе нацпервенства, в 1/16 финала Кубка Германии по футболу.
Матч закончился с основным счетом 2:2, в серии пенальти — 6:5.