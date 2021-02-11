Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден выступит на Мюнхенской конференции по безопасности
Спорт
«Бавария» во второй раз выиграла клубный чемпионат мира по футболу
Мир
Минздрав Украины выпустил рекомендации по вакцинации от COVID-19
Мир
Пять человек погибли и 36 пострадали в ДТП с участием ста машин в США
Мир
Зеленский пообещал не закрывать телеканал НАШ
Мир
Reuters сообщило о намерении ЕС ввести санкции против России в феврале
Мир
Боррель назвал условие нормализации отношений России и ЕС
Общество
Собянин выразил надежду на сохранение тренда по улучшению ситуации с COVID-19
Общество
Климатологи посоветовали создавать резервные парки снегоуборочной техники

«Бавария» во второй раз выиграла клубный чемпионат мира по футболу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мюнхенская «Бавария» обыграла мексиканский клуб «Тигрес» в финале клубного чемпионата мира по футболу со счетом 1:0, сообщается на сайте немецкого клуба.

Маска, перчатки, гол: как выглядит футбол во время пандемии
Специфику посещения стадиона по новому регламенту корреспондент «Известий» ощутил на матче ЦСКА–«Зенит»

Встреча прошла на стадионе Education City, который станет одной из восьми арен чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Единственный гол на 59-й минуте забил Бенжамен Павар.

«Бавария» выиграла турнир во второй раз в своей истории.

Мюнхенцы завоевали шестой трофей подряд — ранее команда в 2020 году выиграла чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В прошлом такой успех имела только «Барселона» в 2009 году.

«Тигрес» впервые завоевали серебряные медали турнира. Команда получила право на участие в соревновании на правах победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

Ранее, в январе, «Бавария» в гостевом матче проиграла в серии пенальти клубу «Хольштайн Киль», выступающему во втором по силе дивизионе нацпервенства, в 1/16 финала Кубка Германии по футболу.

Матч закончился с основным счетом 2:2, в серии пенальти — 6:5.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021