ВОЗ планирует провести общепопуляционное исследование антител к SARS-CoV-2

Одной из задач второго этапа миссии ВОЗ в Китае станет поиск природного источника SARS-CoV-2. Также эксперты планируют изучить коллекции биоматериалов доноров и болевших ОРВИ: возможно, в них удастся обнаружить антитела к новому коронавирусу, появившиеся еще до пандемии. Об этом в интервью «Известиям» сообщил эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от РФ, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.

По его словам, планируется рассмотреть биоматериалы не только из Китая, но и из других стран.

«Интересны образцы, которые, возможно, могли быть собраны до начала эпидемии. Надо проверять коллекции, которые собираются на регулярной основе и хранятся: образцы крови доноров, назальные смывы от больных ОРВИ. Но я подозреваю, что эта мысль довольно простая и владельцы подобных коллекций их уже посмотрели. И если бы что-то нашли, это было бы известно», — сказал специалист..

Поиску источника SARS-CoV-2 значительно мешает неопределенность, добавил ученый.

«Мы не знаем, когда появился первый инфицированный. Мы знаем только время появления первого выявленного заболевшего — 10 декабря 2019 года. Почувствуйте разницу! А ведь могли быть какие-то случаи бессимптомные, с неярко выраженной симптоматикой», — отметил Владимир Дедков.

Эксперты ВОЗ подвели итоги первого этапа миссии в Китае на брифинге 9 февраля. Они заявили, что на основе имеющейся эпидемиологической информации невозможно установить происхождение коронавирусной инфекции на рынке в китайском Ухане.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Главная цель второго этапа миссии ВОЗ — найти источник SARS-CoV-2 в природе»