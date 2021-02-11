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Минздрав Украины выпустил рекомендации по вакцинации от COVID-19

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Вакцинацию переболевших COVID-19 Минздрав Украины рекомендует проводить спустя полгода после болезни. Об этом говорится в рекомендациях, размещенных 11 февраля на сайте Минздрава страны.

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«Рекомендовать вакцинацию лиц с задокументированным COVID-19 в анамнезе с отсрочкой вакцинации на 6 месяцев со дня течении COVID-19; по желанию лица, подлежащего вакцинации в соответствии с группами приоритетности, вакцинация может быть проведена ранее 6-месячного срока при достаточном количестве доз вакцины для обеспечения вакцинации лиц в данной группе приоритетности, которые не имеют задокументированного COVID-19 в анамнезе», – говорится в сообщении.

То же самое касается и людей, которым были введены антитела.

В рекомендациях отмечается, что беременным ввод вакцины необходимо отсрочить до времени после решения беременности. Если же беременность наступила в период после получения первой дозы вакцины, введения второй нужно отсрочить до времени после решения беременности. Кормящие женщины могут быть вакцинированы без оговорок.

Также в Минздраве добавили, что желательно планово вакцинироваться против других инфекционных заболеваний через 28 дней после получения второй дозы вакцины против коронавируса. В случае необходимости данный срок может быть сокращен до 14 дней.

Ведомство уточняет, что эти рекомендации временные и могут быть изменены.

10 февраля сообщалось, что власти Украины запретили регистрировать в стране вакцины российских производителей от COVID-19. Соответствующее распоряжение премьер-министра страны Дениса Шмыгаля опубликовано сайте правительства.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается использовать для вакцинации российский препарат «Спутник V», так как не располагает официальными доказательствами эффективности лекарства. По его словам, украинцы «не кролики» и эксперименты на них ставить нельзя.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что если Киев не хочет использовать «Спутник V», то другим ее достанется больше. По его словам, многие государства с радостью готовы принять российский препарат.

Минздрав Украины страны сообщил, что страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer от коронавируса в середине февраля. Следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX с середины февраля до конца второго квартала этого года. Во время этой поставки Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.

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