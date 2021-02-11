Косметический ремонт ведут на станции метро «Гагаринская» в Самаре

Бригады работников самарского метрополитена в ночное время ведут косметический ремонт станции «Гагаринская». Мозаичное панно на путевых стенах выложено специальной керамической плиткой, покрытой глазурью. Современные стандартные образцы плитки не подходят.

«Сейчас пробуем применить технологию имитации контуров плиточных элементов, подбираем колер, который будет наиболее точно соответствовать цветовой гамме, заложенной первоначальным проектом. В дальнейшем предполагаем выполнить глянцевание лаком», - рассказал заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

Как отмечает НИА «Самара», в феврале начнется ремонт эскалаторного марша – своды потолка нуждаются в побелке и покраске, мраморная облицовка стен – в доскональной очистке. Кроме того, на платформе ожидания предстоит отполировать нижнюю металлическую часть конструкций скамеек.

Наиболее масштабный сценарий развития подземки в Самаре потребует более 62 млрд рублей. Соответствующие данные представлены в проекте комплексной транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации, разработанной сотрудниками РосдорНИИ. К 2024 году власти планируют обеспечить завершение работ на станциях «Алабинская» и «Московская», а также открытие «Самарской» на первой линии метрополитена, а к 2035-му – построить второй ветки метро от станции «Вокзальная» до станции «Орловская».