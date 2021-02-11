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Более 413 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки
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Более 413 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 106,99 млн, увеличившись за сутки более чем на 413 тыс. Такие данные опубликовала в четверг, 11 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Количество летальных исходов возросло более чем на 12,7 тыс., превысив 2,34 млн, передает ТАСС.

Более 44% случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на Северную и Южную Америку (185 832), на втором месте — регион Европы (160 815), на третьем — Восточное Средиземноморье (24 861).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 26 923 756. Далее следуют Индия (10 871 294), Бразилия (9 599 565), Россия (4 027 748), Великобритания (3 985 165), Франция (3 328 987), Испания (3 023 601), Италия (2 668 266), Турция (2 556 837), Германия (2 310 233), Колумбия (2 166 904) и Аргентина (1 993 295).

Ранее в четверг директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в Европе. В то же время, по его словам, обеспокоенность вызывает распространение мутировавших типов коронавируса.

Накануне ВОЗ сообщила, что за период с 1 по 7 февраля количество случаев COVID-19 в мире снизилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей. Данные опубликованы в еженедельном эпидемиологическом бюллетене на сайте организации.

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