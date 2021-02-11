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СК возбудил дело по факту развратных действий учителя в школе в Петербурге

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В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении школьного учителя, подозреваемого в совершении развратных действий по отношению к школьнице. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

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Следователи полагают, что 61-летний подозреваемый неоднократно совершал развратные действия в отношении ученицы во время факультативных занятий. В настоящее время мужчина задержан, пишет НСН. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Дело было возбуждено после проверки видеозаписи, ранее появившейся в соцсетях и СМИ. На кадрах запечатлен момент, как мужчина пристает к несовершеннолетней школьнице. Как отмечали пользователи Сети, на видео попал учитель ОБЖ.

По данным сайта kp.ru, в отношении педагога возбудили еще одно уголовное дело. Выяснилось, что мужчина оказывал неуместные знаки внимания еще одной девочке. Школьница также дала показания. Как отмечает издание со ссылкой на слова других учеников гимназии, где преподавал задержанный, для него было нормой обниматься и целоваться со школьницами.

Как пишет REGNUM, о поведении педагога сами учащиеся говорили своим родителям, а те сообщали руководству учебного заведения. Однако директор школы в это не верила и просила доказательств. Как отмечает телеканал «360» со ссылкой на одну из родительниц, год назад в гимназии был подобный случай, но только с учителем физкультуры, который позднее уволился. В этот раз после публикации видеоролика представитель родительского комитета попросила родителей удалить ссылки на видео из чатов и соцсетей, потому что ситуация сложная и «панику разводить» не надо.

Расследование находится на контроле руководства Главного следственного управления. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Служебную проверку проводит и районный отдел образования.

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