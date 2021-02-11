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Зеленский пообещал не закрывать телеканал НАШ

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 февраля, заявил об отсутствии планов по закрытию телеканала НАШ, который критикуют националисты. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Журналистка телеканала НАШ спросила украинского лидера, намерен ли он закрыть канал, на что президент уверил ее, что таких планов нет.

«Мы, кстати, в целом, если вы увидели, наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их (телеканалы, которые якобы финансируются из РФ — Ред.)», — ответил Зеленский.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

В каналам применяются ограничения в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капитала за пределы Украины и др.

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов. Министерство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.

6 февраля украинские националисты устроили митинги возле зданий телеканалов «Наш» и «Интер». Они потребовали закрыть эти телеканалы вслед за каналами «112», NewsOne и ZIK.

11 февраля результаты опроса Киевского международного института социологии показали, что более 40% опрошенных жителей Украины назвали ошибкой закрытие телеканалов.

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