Зеленский пообещал не закрывать телеканал НАШ

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 февраля, заявил об отсутствии планов по закрытию телеканала НАШ, который критикуют националисты. Об этом сообщает «РИА Новости».

Журналистка телеканала НАШ спросила украинского лидера, намерен ли он закрыть канал, на что президент уверил ее, что таких планов нет.

«Мы, кстати, в целом, если вы увидели, наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их (телеканалы, которые якобы финансируются из РФ — Ред.)», — ответил Зеленский.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

В каналам применяются ограничения в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капитала за пределы Украины и др.

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов. Министерство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.

6 февраля украинские националисты устроили митинги возле зданий телеканалов «Наш» и «Интер». Они потребовали закрыть эти телеканалы вслед за каналами «112», NewsOne и ZIK.

11 февраля результаты опроса Киевского международного института социологии показали, что более 40% опрошенных жителей Украины назвали ошибкой закрытие телеканалов.