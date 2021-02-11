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Дороги в поселке Ходаринка отремонтируют в рамках нацпроекта

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В поселке Ходаринка Фокинского района Брянской области капитально отремонтируют несколько дорог. Работы проведут в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В порядок приведут улицы Ольховскую, Загородную и переулок Загородный. После ремонта появится возможность открыть по Ходаринке движение общественного транспорта, которое планируют организовать по кольцу. На улице Ольховской планируется отремонтировать проезжую часть, организовать тротуары, и установить остановочные павильоны, передает NASHBRYANSK.RU.

Напомним, власти Брянской области решили обновить около 8 км трассы Брянск – Дятьково – граница Калужской области. Подрядчик приведет в порядок четыре участка дороги. Старое покрытие отфрезеруют, после чего уложат выравнивающий слой асфальта.

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