Лукашевич оценил запрет на показ российских каналов в Латвии

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии о блокировке на территории страны 16 российских телеканалов

В ходе онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ в четверг, 11 февраля, дипломат подчеркнул, что многие из них «не имели ни малейшего отношения к политике».

«Такой запрет является элементом целенаправленной линии Риги на выдавливание российских и русскоязычных СМИ, русского языка, а также любого инакомыслия из информационного пространства этой страны», — цитирует Лукашевича «РИА Новости».

Лукашевич напомнил, что телеканалы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании уже не первый год подвергаются в Латвии гонениям под надуманными предлогами.

Ранее, 9 февраля, Национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что ЕС надо задуматься над введением санкций против Риги, которая блокировкой российских телеканалов нарушает свободу слова и международные правовые основы.

10 февраля стало известно, что фракция оппозиционной латвийской социал-демократической партии «Согласие» в сейме республики намерена оспорить решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) о блокировке российских телеканалов.