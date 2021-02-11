Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден выступит на Мюнхенской конференции по безопасности
Спорт
«Бавария» во второй раз выиграла клубный чемпионат мира по футболу
Мир
Минздрав Украины выпустил рекомендации по вакцинации от COVID-19
Мир
Пять человек погибли и 36 пострадали в ДТП с участием ста машин в США
Мир
Зеленский пообещал не закрывать телеканал НАШ
Мир
Reuters сообщило о намерении ЕС ввести санкции против России в феврале
Мир
Боррель назвал условие нормализации отношений России и ЕС
Общество
Собянин выразил надежду на сохранение тренда по улучшению ситуации с COVID-19
Общество
Климатологи посоветовали создавать резервные парки снегоуборочной техники

Лукашевич оценил запрет на показ российских каналов в Латвии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии о блокировке на территории страны 16 российских телеканалов

Тишина в эфире: как в Латвии воюют с российским телевидением
Крупнейший оператор отказался транслировать пять российских каналов

В ходе онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ в четверг, 11 февраля, дипломат подчеркнул, что многие из них «не имели ни малейшего отношения к политике».

«Такой запрет является элементом целенаправленной линии Риги на выдавливание российских и русскоязычных СМИ, русского языка, а также любого инакомыслия из информационного пространства этой страны», — цитирует Лукашевича «РИА Новости».

Лукашевич напомнил, что телеканалы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании уже не первый год подвергаются в Латвии гонениям под надуманными предлогами.

Ранее, 9 февраля, Национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что ЕС надо задуматься над введением санкций против Риги, которая блокировкой российских телеканалов нарушает свободу слова и международные правовые основы.

10 февраля стало известно, что фракция оппозиционной латвийской социал-демократической партии «Согласие» в сейме республики намерена оспорить решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) о блокировке российских телеканалов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021