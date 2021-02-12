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Отказ клиентам отелей в компенсации закрепят в законе

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Отельерам могут официально разрешить предлагать клиентам путевки по невозвратному тарифу. Это следует из протокола заседания экспертной группы по «Трансформации делового климата» (ТДК, документ есть у «Известий»).

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Нововведение поддержали Роспотребнадзор и Ростуризм, последний подготовит по просьбе участников встречи законопроект. Могут потребоваться поправки в законы о туристской деятельности (№132-ФЗ) и о защите прав потребителей (№2300-1), следует из документа.

Одно из ключевых условий одобрения потенциальных поправок в законодательство — максимально полное информирование потребителей о том, что тариф невозвратный, и что это лишь один из, но не единственный вариант, уточнил руководитель рабочей группы ТДК по туризму Алексей Кожевников, участвовавший в заседании.

Сейчас максимально возможная для отельеров опция — это использование понятия гарантированного бронирования. В случае несвоевременного отказа, опоздания или незаезда потребителя с него взимается плата за фактический простой номера, но не более чем за сутки.

Впрочем, на практике участники рынка включают в свои предложения опцию брони по невозвратному тарифу. В онлайн-агрегаторах средств размещения номера с такой пометкой стоят меньше аналогичных, предлагаемых на общих условиях.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Точка невозврата: отказ клиентам отелей в компенсации закрепят в законе

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