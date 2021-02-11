Ученые доказали пользу яблок для улучшения памяти

Природные соединения фитонутриенты, которые содержатся в яблоках и других фруктах, способствуют выработке новых клеток мозга, что помогает улучшению памяти и когнитивных функций. К таким выводам пришли австралийские ученые из Университета Квинсленда вместе с коллегами из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Дрездене. Результаты исследования опубликованы в журнале Stem Cell Reports.

Ранее уже было известно, что содержащиеся в растениях химические вещества — так называемые фитонутриенты, например ресвератрол в красном винограде или эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) в зеленом чае, оказывают положительное воздействие на различные органы, включая мозг.

Согласно новым изысканиям исследователей из Австралии и Германии, высокие концентрации некоторых фитонутриентов стимулируют нейрогенез — процесс генерации новых нейронов головного мозга.

Результаты их эксперимента показали, что выращенные в лаборатории стволовые клетки мозга взрослых мышей генерировали больше нейронов и были лучше защищены от гибели, если в клеточные культуры добавляли кверцетин или дигидроксибензойную кислоту (DHBA) — фитонутриенты, содержащиеся в яблоках.

При этом особенно активно размножались определенные стволовые клетки — предшественники гиппокампа в структурах мозга взрослых грызунов, связанных с обучением и памятью.

Воздействие кверцетина и DHBA на генерацию новых нейронов было сопоставимо с эффектами, наблюдаемыми после физических упражнений — известного стимула нейрогенеза.

Ранее международная группа ученых при участии российских специалистов выявила ген, мутации в котором объясняют наследственную слепоту. Речь идет о причинах возникновения наследственной оптической нейропатии Лебера — редкого заболевания, которое приводит к полной потере зрения.