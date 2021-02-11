Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден выступит на Мюнхенской конференции по безопасности
Спорт
«Бавария» во второй раз выиграла клубный чемпионат мира по футболу
Мир
Минздрав Украины выпустил рекомендации по вакцинации от COVID-19
Мир
Пять человек погибли и 36 пострадали в ДТП с участием ста машин в США
Мир
Зеленский пообещал не закрывать телеканал НАШ
Мир
Reuters сообщило о намерении ЕС ввести санкции против России в феврале
Мир
Боррель назвал условие нормализации отношений России и ЕС
Общество
Собянин выразил надежду на сохранение тренда по улучшению ситуации с COVID-19
Общество
Климатологи посоветовали создавать резервные парки снегоуборочной техники

Ученые доказали пользу яблок для улучшения памяти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Природные соединения фитонутриенты, которые содержатся в яблоках и других фруктах, способствуют выработке новых клеток мозга, что помогает улучшению памяти и когнитивных функций. К таким выводам пришли австралийские ученые из Университета Квинсленда вместе с коллегами из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Дрездене. Результаты исследования опубликованы в журнале Stem Cell Reports.

Депрессия до лампочки: имитирующие пламя свечи диоды спасут от хандры
При всей физиологичности новые светильники в 4–5 раз ярче компьютерных мониторов

Ранее уже было известно, что содержащиеся в растениях химические вещества — так называемые фитонутриенты, например ресвератрол в красном винограде или эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) в зеленом чае, оказывают положительное воздействие на различные органы, включая мозг.

Согласно новым изысканиям исследователей из Австралии и Германии, высокие концентрации некоторых фитонутриентов стимулируют нейрогенез — процесс генерации новых нейронов головного мозга.

Результаты их эксперимента показали, что выращенные в лаборатории стволовые клетки мозга взрослых мышей генерировали больше нейронов и были лучше защищены от гибели, если в клеточные культуры добавляли кверцетин или дигидроксибензойную кислоту (DHBA) — фитонутриенты, содержащиеся в яблоках.

При этом особенно активно размножались определенные стволовые клетки — предшественники гиппокампа в структурах мозга взрослых грызунов, связанных с обучением и памятью.

Воздействие кверцетина и DHBA на генерацию новых нейронов было сопоставимо с эффектами, наблюдаемыми после физических упражнений — известного стимула нейрогенеза.

Ранее международная группа ученых при участии российских специалистов выявила ген, мутации в котором объясняют наследственную слепоту. Речь идет о причинах возникновения наследственной оптической нейропатии Лебера — редкого заболевания, которое приводит к полной потере зрения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021