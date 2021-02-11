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Европарламент призвал приостановить запуск Белорусской АЭС

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Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце. Об этом свидетельствуют данные голосования на пленарной сессии.

Следующая станция атомная: как Литва борется с Белорусской АЭС
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За резолюцию проголосовали 642 из 692 евродепутатов, которые сочли необходимым приостановить запуск станции в марте 2021 года, пока не будут выполнены все стандарты рекомендации ЕС по стресс-тестам и все необходимые меры по повышению безопасности.

«Депутаты Европарламента также призывают Беларусь полностью соблюдать международные стандарты ядерной и экологической безопасности и прозрачно сотрудничать с международными органами власти», — говорится в сообщении.

В начале ноября 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что запуск Белорусской АЭС стал историческим событием в жизни страны. Он отметил, что Белоруссия становится ядерной державой.

В конце октября президент Литвы Гитанас Науседа назвал БелАЭС угрозой для граждан Евросоюза. Он обвинил Минск в игнорировании проблемы ядерной безопасности. Минск отмечал готовность к диалогу и призывал Литву к смягчению риторики, однако в Литве грозили сделать всё возможное, чтобы остановить работу станции.

На саммите ЕС в декабре 2020 года было принято решение, что государства ЕС будут блокировать импорт электричества с атомных электростанций за пределами сообщества.

АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится за счет госкредита РФ в объеме до $10 млрд по российскому проекту АЭС-2006 в Гродненской области.

Первый энергоблок БелАЭС введут в эксплуатацию в 2021 году, а второй — в первом полугодии 2022 года.

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