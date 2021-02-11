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Климатологи посоветовали создавать резервные парки снегоуборочной техники

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Чтобы быстрее справляться с последствиями снегопадов, коммунальным службам нужно создавать резервные мощности снегоуборочной техники, заявил «Известиям» директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

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«Резкое выпадение осадков будет продолжаться всю первую половину XXI века, — пояснил он. — Именно поэтому нехватка снегоуборочной техники в течение ближайших 30 лет может стать критической. Пусть она будет работать пять или десять дней в году, но это спасет города от транспортного коллапса в непогоду».

Ежегодное количество осадков за последние десятилетия несильно изменилось, резюмировал климатолог. Однако другим стал режим их выпадения: вместо пяти слабых снегопадов за зиму, как было раньше, проходит один или два сильных.

Аргументы климатологов должны найти свое отражение в разрабатываемой сегодня Минстроем стратегии по ЖКХ до 2035 года, в свою очередь, заявил эксперт площадки «Общероссийского народного фронта» «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее 11 февраля сообщил «Известиям», что в Москве снегопады продлятся ближайшие три дня. На улицы столицы выпадет колоссальное количество снега. Вильфанд отметил, что снег будет идти постоянно и за этот период в Москве выпадет достаточно большое его количество — примерно 20–30 см.

На уборку последствий снегопада, который накроет Москву в ночь на 12 февраля и затихнет только через двое суток, уйдет не меньше недели, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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