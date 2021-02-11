Климатологи посоветовали создавать резервные парки снегоуборочной техники

Чтобы быстрее справляться с последствиями снегопадов, коммунальным службам нужно создавать резервные мощности снегоуборочной техники, заявил «Известиям» директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

«Резкое выпадение осадков будет продолжаться всю первую половину XXI века, — пояснил он. — Именно поэтому нехватка снегоуборочной техники в течение ближайших 30 лет может стать критической. Пусть она будет работать пять или десять дней в году, но это спасет города от транспортного коллапса в непогоду».

Ежегодное количество осадков за последние десятилетия несильно изменилось, резюмировал климатолог. Однако другим стал режим их выпадения: вместо пяти слабых снегопадов за зиму, как было раньше, проходит один или два сильных.

Аргументы климатологов должны найти свое отражение в разрабатываемой сегодня Минстроем стратегии по ЖКХ до 2035 года, в свою очередь, заявил эксперт площадки «Общероссийского народного фронта» «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее 11 февраля сообщил «Известиям», что в Москве снегопады продлятся ближайшие три дня. На улицы столицы выпадет колоссальное количество снега. Вильфанд отметил, что снег будет идти постоянно и за этот период в Москве выпадет достаточно большое его количество — примерно 20–30 см.

На уборку последствий снегопада, который накроет Москву в ночь на 12 февраля и затихнет только через двое суток, уйдет не меньше недели, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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Снег на головы: за два дня сугробы в Москве вырастут до полуметра