Около 3 тыс. новых рабочих мест создали в Ульяновской области с начала года

В Ульяновской области с начала этого года создано почти 3 тыс. новых рабочих мест. Об этом рассказала руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Светлана Дронова.

По ее словам, многие предприятия региона уже научились работать в условиях ограничений и восстановились. Совместно с работодателями власти формируют новые методы, способствующие устройству граждан на рабочие места, пишет ulpravda.ru.

С января этого года организовано 2894 новых рабочих места. Из них 783 создано в сфере производства, 641 — в сфере торговли, 158 — в сфере здравоохранения и социальных услуг. При этом в малом и среднем бизнесе сформирована 2051 позиция, в рамках инвестпроектов — 114.

В целом в регионе сейчас есть 15 399 вакансий. В 2021 году трудоустроены 1233 человека. Кроме того, для обеспечения предприятий кадрами организовано обучение и переобучение специалистов.

Отдельное внимание уделяется кадровому обеспечению инвестпроектов. В середине февраля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступит с инвестиционным посланием. Тогда он должен будет обозначить, как именно будет выстроена работа в этом направлении в ближайшие годы.

В ноябре прошлого года стало известно, что российские работодатели получат возможность объявлять простой. Подробнее — в сюжете.