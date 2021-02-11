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Песков сообщил о встрече Путина с главными редакторами СМИ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин провел встречу с главными редакторами ряда средств массовой информации.

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По словам Пескова, во встрече, которая прошла 10 февраля, приняли участие 35 человек — руководители ведущих телеканалов, печатных и электронных СМИ и информагентств. Беседа была продолжительной, она проходила в формате видеоконференции.

Представитель Кремля объяснил, что подобного рода встречи традиционно проводятся, чтобы руководители средств массовой информации, определяющими редакционную политику, могли полностью разобраться вопросами, которые кажутся неясными.

Песков также сообщил, что некоторые участники встречи «слили» часть беседы своим коллегам.

«Мы в этой связи сожалеем. Действительно, пресса была на основе off the record, без цитирования», — сказал пресс-секретарь президента.

По его мнению, такие случаи не укрепляют атмосферу доверия. Песков выразил надежду, что в дальнейшем договоренности о режимах подобных бесед будут выполняться.

4 февраля Песков прокомментировал намерение членов Совета по правам человека при президенте (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР) провести ряд совещаний с губернаторами, силовиками и полпредами о соблюдении прав работников СМИ. По его словам, диалог правозащитных организаций с властями о соблюдении прав журналистов является обоснованным. Представитель Кремля отметил, что во время совещаний правозащитные организации затронут действительно важные аспекты.

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