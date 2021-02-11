Буддисты дали прогноз на наступающий по религиозному календарю год Быка

Наступающий по буддийскому религиозному календарю год Быка должен быть спокойнее и помягче уходящего года. Об этом сообщил «РИА Новости» священнослужитель Центрального хурула (храма) «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в Элисте Сонам-гелюнг в четверг, 11 февраля.

Российские буддисты в ночь на пятницу, 12 февраля, встречают «Белый месяц» (Цаган Сар, Шагаа или Сагаалган) и Новый год по лунному календарю, год Металлического Быка.

По словам собеседника агентства, у буддистов 12-летний цикл годов начинается с года Мыши, затем идет год Быка, год Тигра, Зайца — и так до конца, до года Свиньи.

Он отметил, что если говорить глобально, то 12-летний цикл похож на течение человеческой жизни: сначала идут роды, которые обычно тяжело даются матери и ребенку, потом, «с каждым годом, идет развитие, где-то в 30–40 лет наступает пик у человека, и дальше он, его силы, идут уже на убыль».

Сонам-гелюнг добавил, что обычно начало 12-летнего годового цикла дается сложно, но уже к середине цикла «все выравнивается», становится легче.

«И год Мышки попал на високосный год, он был сложный, а сейчас год Быка, сам по себе, думаю, будет уже гораздо мягче, поспокойнее — и в эмоциональном плане, и в плане катаклизмов — поменьше будет. Конечно, надо индивидуально смотреть, но в целом, если говорить глобально, я думаю, он будет помягче», — подчеркнул он.

По словам священнослужителя, несмотря на цикличность годов, очень важен настрой людей «на позитив, на развитие свое, на прогресс — так нужно настраиваться на каждый год».

Он отметил, что даже если год будет сложным, позитивно настроенным людям станет легче преодолевать трудности.

Представитель далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче заявил агентству, что буддисты смотрят в будущее с оптимизмом и надеются, что наступающий год «будет плодотворным и счастливым, принесет процветание и благоприятные возможности», однако всё зависит от кармы конкретного человека и символа года, в который он родился.

Согласно буддийскому вероучению, Сагаалган является праздником белой молочной пищи, почитания старших, обновления человека и природы. В традиции тибетско-монгольского буддизма это первый из шести самых важных ежегодных праздников — хуралов.

Современное религиозное содержание буддистский Новый год приобрел в начале XV века.

В конце января стало известно, что в Государственном Кремлевском дворце впервые будет отмечаться Сагаалган — 25 и 26 февраля. В течение двух дней перед гостями мероприятия выступят лучшие солисты и коллективы из Бурятии, мастера искусств из Калмыкии и Тывы. Концерты будут начинаться в 18.00.

Информационными спонсорами Восточного Нового года в Кремле выступают: МИЦ «Известия», медиахолдинг «ФедералПресс», журнала «Отдых в России», портал «Страна.ру».