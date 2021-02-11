Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Тарасов выйдет на бой с Кокляевым с травмированной рукой
Общество
Источник подтвердил уход Топилина из ПФР
Мир
Патрушев обсудил с главой разведки Швейцарии борьбу с COVID-19
Авто
Chery привезет в 2021 году в Россию несколько новинок
Мир
Байден положительно оценил двухчасовой разговор с Си Цзиньпином
Спорт
В Санкт-Петербурге заявили о готовности организовывать матчи Евро-2020
Политика
Небензя обвинил Украину в нежелании выполнять Минские соглашения
Общество
Вильфанд предупредил о серьезном похолодании в Центральной России
Мир
Берлускони попал в клинику после падения в своей резиденции

Буддисты дали прогноз на наступающий по религиозному календарю год Быка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наступающий по буддийскому религиозному календарю год Быка должен быть спокойнее и помягче уходящего года. Об этом сообщил «РИА Новости» священнослужитель Центрального хурула (храма) «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в Элисте Сонам-гелюнг в четверг, 11 февраля.

Российские буддисты в ночь на пятницу, 12 февраля, встречают «Белый месяц» (Цаган Сар, Шагаа или Сагаалган) и Новый год по лунному календарю, год Металлического Быка.

Рог в изобилии: быки оказались популярнее крыс в 6,5 раза
В коллективном сознании символ 2021 года ассоциируется с силой и могуществом, поясняют психологи

По словам собеседника агентства, у буддистов 12-летний цикл годов начинается с года Мыши, затем идет год Быка, год Тигра, Зайца — и так до конца, до года Свиньи.

Он отметил, что если говорить глобально, то 12-летний цикл похож на течение человеческой жизни: сначала идут роды, которые обычно тяжело даются матери и ребенку, потом, «с каждым годом, идет развитие, где-то в 30–40 лет наступает пик у человека, и дальше он, его силы, идут уже на убыль».

Сонам-гелюнг добавил, что обычно начало 12-летнего годового цикла дается сложно, но уже к середине цикла «все выравнивается», становится легче.

«И год Мышки попал на високосный год, он был сложный, а сейчас год Быка, сам по себе, думаю, будет уже гораздо мягче, поспокойнее — и в эмоциональном плане, и в плане катаклизмов — поменьше будет. Конечно, надо индивидуально смотреть, но в целом, если говорить глобально, я думаю, он будет помягче», — подчеркнул он.

По словам священнослужителя, несмотря на цикличность годов, очень важен настрой людей «на позитив, на развитие свое, на прогресс — так нужно настраиваться на каждый год».

Он отметил, что даже если год будет сложным, позитивно настроенным людям станет легче преодолевать трудности.

Представитель далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче заявил агентству, что буддисты смотрят в будущее с оптимизмом и надеются, что наступающий год «будет плодотворным и счастливым, принесет процветание и благоприятные возможности», однако всё зависит от кармы конкретного человека и символа года, в который он родился.

Согласно буддийскому вероучению, Сагаалган является праздником белой молочной пищи, почитания старших, обновления человека и природы. В традиции тибетско-монгольского буддизма это первый из шести самых важных ежегодных праздников — хуралов.

Современное религиозное содержание буддистский Новый год приобрел в начале XV века.

В конце января стало известно, что в Государственном Кремлевском дворце впервые будет отмечаться Сагаалган — 25 и 26 февраля. В течение двух дней перед гостями мероприятия выступят лучшие солисты и коллективы из Бурятии, мастера искусств из Калмыкии и Тывы. Концерты будут начинаться в 18.00.

Информационными спонсорами Восточного Нового года в Кремле выступают: МИЦ «Известия», медиахолдинг «ФедералПресс», журнала «Отдых в России», портал «Страна.ру».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021