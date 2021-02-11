Незаконные аппараты для измерения силы демонтируют в Пскове

В Пскове намерены демонтировать самовольно установленные игровые аппараты для измерения силы. Соответствующие постановления подписал глава городской администрации Александр Братчиков.

Речь идет о так называемых боксоматах с надписью Rocky Boxer на корпусе. Высота подобных устройств составляет 210 см, ширина — 70 см, уточняет Псковская Лента Новостей.

Некоторые из боксоматов расположены в Детском парке, в районе автобусных остановок «12 школа» и «Кресты», а также у дома № 1а на улице Алтаева.

Ранее в феврале сообщалось, что на территории исторического парка «Россия — моя история» в Пскове намерены построить новое выставочное пространство. Заказчиком выступает региональное отделение капитального строительства. Здание возведут на улице Кузбасской Дивизии.