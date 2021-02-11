Дорожную карту чистки улиц от снега разработают в Омске

Мэр Омска Оксана Фадина поручила создать дорожную карту с датами чистки городских улиц от снега и с информацией о численности дорожной техники и рабочих. В документе должна быть также обозначена незадействованная и дефицитная техника.

«Здесь руководителям придется принимать нестандартные управленческие решения. Миллиарда на обновление автопарка у нас нет, и завтра не будет. Выход в организации работы по оказанию услуг с компаниями, владеющими спецтехникой, например строительными, которые в зимний сезон ее не используют. Нужно договариваться с подрядчиками, действовать оперативно и расходовать каждый бюджетный рубль максимально эффективно», — цитирует Фадину ИА «Город55».

Также Фадина поручила главам округов тщательнее контролировать предпринимателей, которые забывают чистить свои участки от снега. До 1 марта в городе будет проведена инвентаризация всех парковочных «карманов» у коммерческих объектов.