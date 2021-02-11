Школу в Липецке включили в пилотный проект Минпросвещения

Липецкая школа № 59 стала участником пилотного проекта Министерства просвещения РФ «Школа новых технологий» по повышению качества образования.

С марта по май этого года будет проводиться обучение педагогических команд, усовершенствование образовательного процесса и закупка дополнительного оснащения. После чего будет организован перезапуск четвертой четверти в каждом из учреждений — учебный процесс здесь организуют по-новому. Об этом информирует Lipetskmedia. В сентябре 2021 года организаторы отберут еще 2 тыс. учебных заведений со всей страны для участия в «Школе новых технологий».

Ранее в Липецкой области открылись цифровые площадки IT-bit. Этот проект даст возможность школьникам в муниципалитетах заниматься программированием и робототехникой. Площадки IT-bit появились в школе № 5 города Грязи, школе № 2 поселка Добринка, гимназии «Новое поколение» города Задонска, гимназии села Боринское Липецкого района, лицее № 1 города Усмани, в Доме творчества села Хлевное и школе села Конь-Колодезь Хлевенского района.