Эксперты обследуют состояние Петровской башни в Псково-Печерском монастыре

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре перед реставрацией исследуют состояние Петровской башни, расположенной на Святыми вратами обители. Соответствующую информацию разместили в группе монастыря в соцсети «Вконтакте».

Исследованием занимаются эксперты АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области) совместно с ОАО «Псковгражданпроект». Как пишет Псковское агентство информации, на объекте идет зондаж и шурфование.

Петровская башня Псково-Печерского монастыря возведена в XVII веке. До революции ее купол венчал двуглавый орел — герб Российской империи. Он был установлен по приказу Петра I, высоко оценившего роль монастырской крепости в Северной войне.

В Псковской области насчитывают более 4,3 тыс. объектов культурного наследия. Около 2,6 тыс. памятников охраняются государством и около 1,7 тыс. — региональным законодательством. В сентябре 2020 года в Псковской области появился региональный совет по вопросам охраны объектов культурного наследия.

В июле 2019 года комитет ЮНЕСКО внесла памятники древнего Пскова в Список объектов всемирного наследия. В их числе собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Снетогорского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Василия на Горке, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей и церковь Николы с Усохи.